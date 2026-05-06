Conclusi i lavori Riqualificazione al cimitero

Sono stati completati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale di Monteroni d’Arbia. La manutenzione ha riguardato principalmente le aree di accesso, i vialetti e alcune strutture di servizio. La conclusione interventi è stata annunciata dal municipio, che ha specificato che ora i lavori di sistemazione sono definiti. Non sono state fornite date precise sull’inizio delle attività di riapertura o sull’eventuale utilizzo di nuove strutture.

Sono terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale di Monteroni d’Arbia. A darne notizia è lo stesso Comune riferendosi a "un intervento atteso e significativo che l’amministrazione comunale aveva programmato già con la variazione di bilancio dello scorso novembre, destinando risorse importanti alla riqualificazione dell’area. Le opere hanno consentito di recuperare e rendere nuovamente accessibili le zone precedentemente interdette al pubblico a causa di cedimenti strutturali, restituendo piena sicurezza e fruibilità a uno spazio così caro alla comunità". Nel dettaglio, spiega ancora la nota, "l’intervento ha riguardato in primo luogo il rifacimento delle coperture, proseguendo poi con il consolidamento delle strutture sottostanti e con una serie di azioni mirate alla prevenzione di futuri fenomeni di degrado.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conclusi i lavori. Riqualificazione al cimitero Parcheggio Campisanti, lavori al termine Notizie correlate All'Eremo Sant'Anna conclusi i lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismicoSi è svolta domenica 15 febbraio, alla presenza del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, la cerimonia di conclusione dei lavori di... Riqualificazione: conclusi i lavori nel cortile della scuola dell'infanzia a CalciCompletati, in poco meno di un mese, i lavori di riqualificazione del cortile della scuola dell'infanzia in via della Propositura, che è dunque... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conclusi i lavori. Riqualificazione al cimitero; RIMINI: la Mappa dei Lavori Pubblici; Rivello: Conclusi i lavori di riqualificazione dell’area di Ponte Grande; MONTERONI D'ARBIA, CONCLUSI I LAVORI AL CIMITERO COMUNALE. Conclusi i lavori. Riqualificazione al cimiteroSono terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale di Monteroni d’Arbia. A darne notizia è lo stesso Comune ... lanazione.it MONTERONI D'ARBIA, CONCLUSI I LAVORI AL CIMITERO COMUNALESi sono conclusi i lavori di riqualificazione del cimitero comunale di Monteroni d’Arbia, un intervento atteso dall’amministrazione e dalla cittadinanza, finanziato con le risorse stanziate nella vari ... oksiena.it Si sono conclusi i progetti del Programma Nazionale “Scuole e Competenze 2021–2027” del nostro Istituto Comprensivo 'Ungaretti - Madre Teresa di Calcutta', Manfredonia - Zapponeta Un percorso articola - facebook.com facebook