Il caso Minetti riguarda le richieste di grazia inviate alla Procura e successivamente esaminate dal ministero della Giustizia. Dalle migliaia di domande presentate, solo alcune decine hanno ricevuto un parere favorevole. In questi casi, il ministero tende a confermare il parere positivo, che di solito viene condiviso anche dal Quirinale. La procedura segue un iter specifico, con il coinvolgimento di diverse istituzioni.

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2026 "Delle migliaia di domande di grazia mandate alla Procura tornano con parere favorevole decine, a quel punto il ministero della Giustizia tende a confermare il parere positivo che è pervenuto e che di solito conferma anche il Quirinale. Se chiede a me questo provvedimento non ha seguito in niente un inter diverso, è stato portato avanti nel rispetto della legge e della prassi", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Caso Minetti, Meloni: Mi fido di Nordio, rispettato iter grazia

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