Durante la puntata di Monday Night Raw del 9 marzo 2026, Liv Morgan e il gruppo Judgment Day sono intervenuti attaccando Finn Balor. La wrestler ha dichiarato pubblicamente di non riporre più fiducia nell’ex campione, aggiungendo tensione alla storyline tra i personaggi coinvolti. L’episodio ha suscitato reazioni tra i fan e i commentatori, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi di questa faida.

Liv Morgan e il Judgment Day hanno attaccato Finn Balor durante la puntata di Monday Night Raw del 9 marzo 2026. Da mesi, la tensione tra Balor e Dominik Mysterio era palpabile. La situazione ha raggiunto il punto di rottura quando Balor si è rifiutato di aiutare Mysterio nel suo match per il titolo Intercontinentale contro Penta, costandogli la cintura. Durante la puntata del 9 marzo, Dominik ha addossato tutta la colpa della perdita del titolo a Finn Balor, dopodiché il gruppo si è rivoltato contro di lui e lo ha brutalmente aggredito al centro del ring. Liv Morgan afferma di non fidarsi più di Finn Balor dopo le conseguenze di Judgment Day.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Non mi fido più di Finn Balor”.

Liv Morgan enseña a Finn Balor #wwe #livmorgan

Notizie correlate

Liv Morgan: “Orgogliosa di Finn Balor per l’attacco a CM Punk”Liv Morgan approva l’attacco di Finn Balor a CM Punk sul finire della puntata di Raw della scorsa settimana, dicendosi “molto orgogliosa” del suo...

Liv Morgan: “Sono la più grande vincitrice di sempre della Royal Rumble e non mi pento del tradimento a Raquel Rodriguez”.Come ben sappiamo Liv Morgan è risultata vincitrice della Royal Rumble femminile 2026 e come ben sa fare, non ha perso un attimo per vantarsene,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: WWE: Liv Morgan mostra la sua ferita sulla fronte dopo l’ultimo episodio di RAW; WWE: Brutte notizie per Liv Morgan, a rischio WrestleMania 42; WWE: Liv Morgan e Roxanne Perez, via libera per WrestleMania; Liv Morgan | Mi piace essere una cattiva ragazza mi sento a mio agio.

Liv Morgan: Non mi fido più di Finn Balor.Liv Morgan e il Judgment Day hanno attaccato Finn Balor durante la puntata di Monday Night Raw del 9 marzo 2026. Da mesi, la tensione tra Balor e Dominik Mysterio era palpabile. La situazione ha raggi ... zonawrestling.net

Liv Morgan: Avere un ruolo nel tour d’addio di John Cena è stato epico.Il tour d'addio di John Cena alla WWE ha visto la partecipazione di molti dei suoi rivali del passato, ma anche una wrestler con cui aveva avuto pochi precedenti ha lasciato il segno: Liv Morgan. Morg ... zonawrestling.net

Sabato 18 e Domenica 19, in diretta, a partire dalle 00.00, su @netflixit, con commento in italiano Siete pronti E soprattutto, secondo voi LIV MORGAN ha davvero in mano la carta di STEPHANIE VAQUER che le permetterà di uscire come campionessa del m - facebook.com facebook