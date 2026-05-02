Concerti all' Arena Santa Giulia | scatta il piano viabilità Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa

Per i concerti di Ligabue e Annalisa all’Arena Santa Giulia, il 6 e il 9 maggio, è stato attivato un piano di viabilità straordinario. Sono state istituite zone a traffico limitato di colore rosso e giallo e sono state potenziate le linee del trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti. Le misure riguardano l’intera area circostante il nuovo palazzetto, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di pubblico durante gli eventi.

Un piano straordinario per la viabilità con potenziamento del trasporto pubblico per l'accesso all'Arena Santa Giulia in occasione dei primi concerti che si terranno nel nuovo palazzetto: il 6 maggio Ligabue e il 9 maggio Annalisa. L’obiettivo è tutelare i residenti e consentire un ordinato.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ligabue annuncia il tour che si concluderà all'Arena Santa GiuliaDopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi quattro eventi negli stadi tra cui... Arena Santa Giulia: per le Paralimpiadi accesso garantito ai taxi in zona rossa se trasportano persone disabiliMilano, 5 marzo 2026 – Le persone con disabilità o con problemi di deambulazione potranno arrivare in taxi fino all’ingresso dell’Arena Santa Giulia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dall'hockey olimpico al rock di Ligabue, apre l'Unipol Dome; Ligabue apre l’Unipol Dome firmato Chipperfield; Olivia Rodrigo a Milano 2027: date e biglietti tour; A Milano c’è un famoso bar che ha deciso di raccontare queste Olimpiadi con i cocktail. MOBILITÀ. ARENA SANTA GIULIA, IL PIANO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEI CONCERTIPotenziato il trasporto pubblico e istituite aree con limitazioni all’accesso veicolareIn allegato mappa dell’area e della viabilità di accesso ai parcheggi (mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2026 ... mi-lorenteggio.com Per i concerti a Santa Giulia zona rossa e più mezzi pubbliciIl 6 maggio si terrà il primo concerto all'Unipol Dome, l'arena Santa Giulia che alle olimpiadi di Milano Cortina ha ospitato la finale di hockey sul ghiaccio, protagonista Ligabue. (ANSA) ... ansa.it Gentilissimi, si informa che il 6 e 9 maggio 2026, in occasione dei concerti previsti all'Unipol Dome Arena Santa Giulia, saranno in vigore i provvedimenti viabilistici temporanei indicati nell'ordinanza n. 1004/2026, qui allegata. In particolare, si specifica che so - facebook.com facebook "Tutto pronto per l'opening del 6 maggio. Apriamo con Ligabue, da lì avremo circa 150 eventi: musica, sport, il mondo corporate... l'Arena Milano Unipol Dome Santa Giulia è adatta ad accogliere tutte le grandi manifestazioni" Luca Martinazzoli #WLItalia x.com