' Ferrara Musica' concerto cameristico con il violoncellista Luca Dondi e il pianista Matteo Forlani

Domenica 12, alle ore 10.30, al Ridotto di Ferrara, si terrà un concerto cameristico organizzato da 'Ferrara Musica'. Sul palco si esibiranno il violoncellista Luca Dondi e il pianista Matteo Forlani, portando in scena un programma musicale che coinvolge strumenti ad arco e tastiera. L'evento è aperto al pubblico e fa parte della stagione di concerti promossa dall'associazione.

Domenica 12 (ore 10.30), ‘Ferrara Musica’ presenta al Ridotto di Ferrara un nuovo concerto cameristico di notevole spessore, che vede protagonisti il violoncellista Luca Dondi e il pianista Matteo Forlani. Il concerto delinea un arco temporale e stilistico di profondo fascino, dal secondo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Ferrara Musica, la rassegna continua con il concerto del pianista Raffaello BellavistaSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) L'1 febbraio alle... Non Sparate sul Pianista | Duo Baglini-Chiesa: «Il nostro concerto con musica à la carte»Il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa, che insieme formano un duo nella musica classica come nella vita, presentano la loro...