Classica con gusto mercoledì 11 marzo il concerto La voce della musica

"La voce della musica": è questo l'originale tema che animerà il nuovo appuntamento della rassegna "Classica con gusto" della Fondazione Goldoni e Menicagli pianoforti atteso per mercoledì 11 marzo alle 21 alla Goldonetta. Il concerto unirà la voce di un virtuoso interprete del fagotto come Paolo Carlini sostenuta dal raffinato pianista Fabrizio Datteri e proporrà all'ascolto mille accenti diversi e talvolta sorprendenti del mondo musicale, facendo convivere stili diversi, dall'humor rossiniano...

