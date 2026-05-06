Arezzo, 6 maggio 2026 – La rassegna "Primavera a Teatro", organizzata dal Comune di Cavriglia e dalla Materiali Sonori, si apre al mondo e arriva al Teatro Comunale un imperdibile appuntamento dal respiro internazionale: domenica 10 maggio, alle ore 17, si terrà il concerto del gruppo floklorico albanese Djemtë e Bogonicë s. Composto da dodici artisti, cantori polifonici e danzatori, autentici rappresentanti della tradizione popolare e della polifonia albanese, una forma di patrimonio culturale immateriale di alto valore storico e identitario. Per questo la polifonia albanese è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall’UNESCO.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto del gruppo floklorico albanese Djemtë e Bogonicës

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