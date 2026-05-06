Sabato e domenica, il centro di San Giovanni ospiterà la diciassettesima edizione di ‘Commerciantinfesta’, una manifestazione organizzata dagli operatori locali. La festa prevede concerti, street food e laboratori aperti a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e valorizzare le attività commerciali della zona. L’evento si svolgerà dalle 10 alle 23 di sabato e dalle 9 alle 19 di domenica, offrendo un programma ricco di iniziative.

San Giovanni fa venti. Come il numero dell’edizione 2026 di ‘Commerciantinfesta’, la kermesse di strada realizzata dagli operatori economici di Persiceto, che ritorna sabato, dalle 10 alle 23, e domenica, dalle 9 alle 19. Nell’arco dell’intera due giorni, infatti, sarà possibile approfittare delle tante occasioni di acquisto offerte dagli oltre 50 esercenti partecipanti ai propri clienti nei numerosi gazebo allestiti per l’occasione nelle strade e nelle piazze del paese. Ma non di soli acquisti vive ‘Commerciantinfesta’, che conferma di avere molteplici frecce al suo arco: accanto ai tanti prodotti a prezzi d’occasione, la festa mette infatti in bella mostra un ricco carnet di appuntamenti tra musica live, laboratori e iniziative delle associazioni del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerti, street food, laboratori. Festa dei commercianti in centro

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