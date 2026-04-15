Golf inclusione e arte | nel weekend la terza edizione della Dalí Cup aperta anche ai paralimpici

Nel fine settimana si svolgerà a Modena la terza edizione della Dalí Cup, torneo di golf che quest’anno accoglie anche i partecipanti paralimpici. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, riprende dopo il successo delle edizioni precedenti e punta a promuovere l’inclusione attraverso lo sport e l’arte. La gara si svolgerà sui campi locali e vedrà protagonisti atleti di diverse categorie.