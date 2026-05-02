Lago di Como Guess sceglie il Concordia | il piroscafo diventa un’esperienza immersiva aperta al pubblico

Sul Lago di Como, una storica imbarcazione del 1926 è stata aperta al pubblico come spazio interattivo nel quadro di una campagna promozionale. La scelta è ricaduta sul Concordia, un piroscafo simbolo del luogo, che per alcuni giorni ha ospitato visitatori desiderosi di esplorare un ambiente immersivo. L’iniziativa ha coinvolto un noto marchio di moda nella promozione delle sue nuove fragranze.

Guess sceglie il Lago di Como e uno dei suoi simboli più riconoscibili per il lancio delle nuove fragranze: il Concordia, storico piroscafo del 1926, trasformato per alcuni giorni in uno spazio visitabile e immersivo.Ormeggiato sul lungolago, il battello è aperto al pubblico fino al 6 maggio.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Kia ridisegna il Grand Tourer: a Milano la mobilità elettrica diventa esperienza immersivaAlla Milano Design Week 2026 Kia sceglie di non raccontare soltanto il proprio stile, ma di portare in scena il processo culturale e progettuale che... Leggi anche: Le opere di Emma Ciceri all’oratorio di San Lupo: “Un’esperienza immersiva, il noto diventa arte” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Guess lancia due nuove fragranze con un’attivazione sul Lago di Como; Lago di Como, Guess sceglie il Concordia: il piroscafo diventa un’esperienza immersiva aperta al pubblico; GUESS celebra il lago di Como con un’attivazione esclusiva; Per la Navigazione Laghi un’inedita collaborazione con Guess. Guess lancia due nuove fragranze con un’attivazione sul Lago di ComoGuess sceglie il panorama del Lago di Como, e in particolare lo storico piroscafo Concordia, come scenografia per il lancio delle nuove fragranze Iconic Sublime per lei e Iconic Blue per lui. it.fashionnetwork.com Guess sul Concordia a Como per il lancio delle nuove fragranzeGuess celebra il Lago di Como con un'attivazione esclusiva a bordo dello storico piroscafo Concordia per il lancio delle nuove fragranze. ciaocomo.it Mandello del Lario è un affascinante borgo sul Lago di Como, dove natura, tranquillità e panorami mozzafiato si incontrano. Perfetto per rilassarsi, passeggiare e godersi un’atmosfera autentica e senza tempo - facebook.com facebook