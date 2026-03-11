Comunicato Stampa | CRV - Sesta commissione audizioni su personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto ha avviato un ciclo di audizioni con il personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Oggi, a Venezia, si sono svolte le prime testimonianze di lavoratori coinvolti in questa situazione, che hanno descritto le proprie esperienze e le difficoltà legate alla loro condizione contrattuale. L'iniziativa proseguirà con ulteriori incontri nelle prossime settimane.

(Arv) Venezia, 11 marzo 2026 - La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione Francesca De Pascalis, ricercatrice Cnr dell'Istituto di Scienze Marine (Ismar) di Venezia e referente nazionale dell'infrastruttura di ricerca Danubius-Eric, e Gian Marco Scarpa, ricercatore Cnr del medesimo Istituto, in merito alla stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche e alla valorizzazione delle sedi Cnr nel territorio veneto.

