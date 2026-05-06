Comunicato Stampa | Seconda commissione Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti

La Seconda commissione consiliare permanente ha approvato una modifica normativa riguardante la gestione dei rifiuti. La discussione si è concentrata sulle nuove disposizioni che riguardano le modalità di raccolta e smaltimento. Durante i lavori, sono state presentate alcune proposte di emendamento, che sono state successivamente votate. La decisione riguarda aspetti tecnici e amministrativi legati alle politiche di gestione ambientale del territorio.

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), acquisito il parere favorevole della Prima commissione, ha definitamente licenziato per l'esame dell'Aula il Progetto di legge n. 64 della Giunta regionale che modifica la L.R. n. 32000 'Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti'. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Seconda commissione. Via libera a modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente,... Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaici; Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti; Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaici; Pacchetto infrazioni di aprile: decisioni principali. Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, ... iltempo.it Comunicato Stampa: Seduta congiunta Terza e Seconda commissione: audizioni su impianti agrofotovoltaiciLa Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta ... iltempo.it "Possa tornare a casa e onorare sua madre", scrive la missione in un comunicato stampa in cui parla di "una crudeltà incommensurabile". La liberazione, insieme a quella di Saif Abukeshek, è stata chiesta anche dal presidente Lula. x.com Comunicato Stampa: LE PASSEGGIATE FORMATIVE E SALUTARI DELLA PRO LOCO La PROLOCO di Mola di Bari, organizza le seguenti “Passeggiate Formative e Salutari” condotte da Francesco Spilotros, Francesca Ruggieri e Marica Mancini con il supp - facebook.com facebook