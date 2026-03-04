Comunicato Stampa | Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale PAGR 9

La Quinta commissione consiliare permanente, che si occupa di politiche sociosanitarie, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale identificato come PAGR 9. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal presidente della commissione, che ha sottolineato l’approvazione del documento durante una riunione svoltasi questa settimana. La commissione ha esaminato i contenuti del provvedimento e ha dato il suo consenso.

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Giunta regionale sul provvedimento ‘Disposizioni per l'anno 2026 in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale e Specialistica ambulatoriale interna' (PAGR 9), con il quale vengono impartite, per l'anno 2026, disposizioni nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale riguardanti il personale dipendente, il personale a rapporto di lavoro autonomo e il personale specialista ambulatoriale interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9) Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della... Una raccolta di contenuti su Comunicato Stampa. Temi più discussi: Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28; Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28; Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28; FP CGIL e UIL PA: lettera gabinetto Min. Giuli, centinaia di precari Cultura a casa dal 1 marzo e ancora nessuna risposta dal Governo. Comunicato Stampa: Parere favorevole della Quinta commissione sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR 9)La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara ... iltempo.it Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla Prima commissione sul DEFR 2026-28(Arv) Venezia, 3 marzo 2026 La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da G ... laprovinciadicomo.it Comunicato stampa N. 263 - 3 marzo 2026 - Patrimonio Messina S.p.A., pubblicato l’avviso per alienazione e valorizzazione di immobili comunali facebook Comunicato stampa del 9° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale Meno lavoro, più vita Per il 71,3% dei lavoratori si può ridurre l’orario di lavoro a 4 giorni settimanali, il 57,7% dei lavoratori tra i 18 e i 34 anni non risponde a chiamate, e-mail e x.com