Comuni montani Ricorso al Tar per l’esclusione

Un ricorso è stato presentato al Tar da alcuni comuni montani contro la recente revisione dei criteri di classificazione, approvata dal governo. La modifica avrebbe come effetto l’esclusione di oltre un migliaio di comuni italiani dalla categoria dei montani, con la conseguente perdita di fondi, incentivi fiscali e agevolazioni. La decisione è al centro di un’azione legale promossa dagli enti coinvolti.

“No” alla revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani introdotta dal governo, che escluderebbe oltre un migliaio di comuni italiani dalla qualifica di ’montani’ comportando la conseguente perdita di fondi, incentivi fiscali e agevolazioni. Anche il Comune di Levanto aderisce al ricorso intentato al Tar dall’ Anci e il sindaco, Luca del Bello (nella foto) parteciperà alla riunione di Anci Liguria venerdì a Genova con organizzazione di una successiva iniziativa pubblica a Levanto per informare i cittadini sui riflessi che comporterebbe la perdita dello status di “Comune montano”. "Levanto è stata a lungo sede della Comunità montana della riviera spezzina, e io stesso avevo condotto per conto del Comune un analogo ricorso nel 2015, che venne portato a termine con successo - spiega Del Bello –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione Articoli correlati Gli ex Comuni montani: "Ricorso al Tar del Lazio. E non paghiamo l’Anci"TREIA (Macerata) Nessun passo indietro, malgrado le rassicurazioni avute al vertice romano col ministro Calderoli. Esclusione dai comuni montani, da Vallefoglia scatta il ricorsoDa Vallefoglia scatta il ricorso contro il decreto attuativo approvato mercoledì nella seduta del consiglio dei Ministri per la definizione delle... Contenuti e approfondimenti su Comuni montani Temi più discussi: Ricorso al Tar per bloccare i comuni montani; Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione; Quiliano, ricorso in tribunale sull’esclusione dall’elenco dei comuni montani; Comuni montani, sindaco Treia: Entro 18 aprile ricorso al Tar. Gambini chiede incontro a Meloni. Classificazione Comuni montani: Sindaci liguri esclusi compatti per il ricorso al TARSi è tenuta oggi la riunione tra Anci Liguria e i 32 Comuni liguri attualmente esclusi dalla nuova classificazione della montanità. Tutti i Comuni presenti all’incontro si sono dichiarati pronti a int ... imperiapost.it Comuni marchigiani montani esclusi, la battaglia non si ferma. Vertice in consiglio regionale dell'Uncem: «Il Governo intervenga»ANCONA Sempre più strutturata, la protesta dei 29 Comuni marchigiani declassati dal nuovo decreto sulla montagna. Le strategie sono emerse ieri durante il Consiglio della ... corriereadriatico.it LA REPLICA La Lega smentisce tagli ai comuni montani: "Polemica sterile, confermati i 200 milioni per le Terre Alte" Leggi qui - facebook.com facebook Comuni montani, CISL Marche: “servono interventi per le aree interne” Il servizio di @etvmarche x.com