Ricorso collettivo al Tar contro la nuova classificazione dei Comuni montani | ci sono anche 7 abruzzesi

Sette comuni abruzzesi, tra cui due della provincia di Chieti, sono tra i 67 in tutta Italia che hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale contro la recente revisione della classificazione dei Comuni montani. La causa collettiva riguarda la decisione di ridurre il numero di località considerate montane, un provvedimento che ha suscitato contestazioni da parte di diversi enti locali. La questione coinvolge diverse regioni italiane e si concentra sulle implicazioni di questa nuova suddivisione.

Ci sono anche sette comuni abruzzesi, due della provincia di Chieti, fra i 67 da tutta Italia che hanno presentato ricorso al Tar contro la nuova classificazione che riduce i comuni montani. In Abruzzo, hanno aderito Archi e Roccamontepiano nel Chietino, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Comuni montani. Ricorso al Tar per l’esclusione“No” alla revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani introdotta dal governo, che escluderebbe oltre un migliaio di comuni italiani... Leggi anche: Nuova classificazione dei Comuni Montani: l’elenco ufficiale scende a 3.715. La guida completa su deroghe scolastiche, organici e punteggi GPS Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concorso 220 Commissari PS 2026: vecchi a trent’anni. Via al ricorso collettivo!; Comuni montani, ricorso al TAR del Lazio contro la nuova classificazione. In sette dall’Abruzzo; Escluse dal concorso. Le maestre senza laurea hanno vinto al Tar. E ora va rifatta la selezione; Condanna per le questure di Vicenza e Venezia: un approfondimento sulle sentenze n. 616 e n. 617 del TAR del Veneto. VIDEO/ COMUNI MONTANI, RICORSO AL TAR CONTRO LA NUOVA CLASSIFICAZIONECirca settanta comuni italiani, tra cui sette in Abruzzo, hanno presentato ricorso al Tar del Lazio contro la nuova classificazione dei comuni montani voluta dal governo. In totale sono circa cento le ... certastampa.it Sostegno, Pacifico (Anief): il sindacato impugna l’ordinanza al TAR Lazio, motivazioni legati alla continuità su richiesta della famigliaCome riporta anche la rivista specializzata Orizzonte Scuola, è in fase di notifica al TAR Lazio un secondo pacchetto di motivi aggiunti promosso da Anief contro l’articolo 13 dell’Ordinanza ministeri ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo: lo studio esposito santonicola promuove un ricorso collettivo in preadesione contro l'esclusione dei docenti dello straordinario-bis (dd 1081/2022) Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/elenchi-regionali-per-il-ruolo-lo-studio- - facebook.com facebook