Sanità protocollo d’intesa interregionale Campania - Basilicata - Puglia | patto di collaborazione nel Sud

Domani, mercoledì 6 maggio, alle 11, presso il Circolo Canottieri Irno a Salerno, si terrà la firma di un protocollo di intesa tra le Aziende Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi. L’accordo prevede un patto di collaborazione, cooperazione e consultazione tra le tre regioni del Sud, con l’obiettivo di rafforzare le attività sanitarie e migliorare i servizi offerti alla popolazione.

Nella giornata di domani (mercoledì 6 maggio), alle ore 11, presso il Circolo Canottieri Irno, in via porto 41, Salerno, le Azienda Sanitarie Locali di Salerno, Matera e Brindisi sottoscriveranno un protocollo di collaborazione, cooperazione e consultazione, finalizzato al rafforzamento della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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