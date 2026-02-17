La Spagna aumenta il salario minimo per aiutare giovani e donne | quanto vale ora

Il governo spagnolo ha deciso di aumentare il salario minimo, motivando la scelta con la volontà di sostenere giovani e donne nel mercato del lavoro. La misura, che entra in vigore subito, porta il salario minimo a 1.221 euro al mese, con un incremento di 518 euro annui rispetto all’anno passato.

Il governo spagnolo ha approvato un aumento del salario minimo del 3,1%, portando l'importo a 1.221 euro al mese, 518 euro in più all'anno rispetto a prima. Il primo ministro Sanchez ha criticato la scelta dei datori di lavoro di non firmare l'accordo stipulato con i sindacati sul tema: "È un atto di giustizia sociale", ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

