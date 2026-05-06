Compensazioni dal centrodestra l' idea che piace anche al Pd | scaricare cubature nei piani di zona mai partiti

Il bando sulle compensazioni a Roma sta incontrando ritardi, secondo quanto affermato da Marco Di Stefano, vicepresidente della commissione Urbanistica e membro di “Noi Moderati”. Dal centrodestra arriva un’idea che riscuote interesse anche tra le fila del Partito Democratico: quella di permettere lo “scarico” delle cubature nei piani di zona, anche se questi progetti non sono ancora stati avviati. La discussione su queste misure prosegue senza una data certa di avvio.

Il bando sulle compensazioni a Roma va a rilento. A sostenerlo è Marco Di Stefano, vicepresidente della commissione Urbanistica ed esponente di “Noi Moderati”. L'iter, iniziato nell'agosto 2022, non ha ancora portato i suoi risultati da quando si è concluso, a inizio 2023, e a parte il taglio.🔗 Leggi su Romatoday.it

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“Nella mia manifesta solitudine, ho trovato piaceri e compensazioni – nella musica e nei libri e nella lettura ad alta voce della poesia” (Susan Sontag, Rinata). @nottetempoediz x.com