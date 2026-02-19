Teyana Taylor ha deciso di cambiare look dopo aver tagliato i capelli in modo drastico, passando da un lob lungo a un pixie molto cortissimo. La causa di questa trasformazione sembra essere una semplice voglia di rinnovarsi. Nel frattempo, Beyoncé ha abbandonato la sua lunga chioma per un caschetto sbarazzino a altezza del mento, attirando l’attenzione sui social. Entrambe le artiste mostrano come il taglio di capelli possa riflettere un nuovo stato d’animo. Il caschetto continua a conquistare molte star e fan.

L'attrice è passata da un pixie cut a un lob nel giro di qualche giorno, mentre Beyoncé ha archiviato la sua lunga chioma per un caschetto ad altezza mento. E ancora Paris Hilton e Hailey Bieber, anche loro devote al taglio medio per eccellenza. Qualunque sia la declinazione, il caschetto è ancora uno dei tagli più amati e desiderati +++dropcap Che sia il classico bob o la sua declinazione più lunga, e quindi il lob, il taglio medio per eccellenza non sembra intenzionato a cedere lo scettro dell'haircut più amato di sempre. Lo dimostrano le tante star che, nei loro repentini cambi look, difficilmente rinunciano all'ebbrezza di provare sulla propria la testa l'adorato caschetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Un'idea per la testa: dal lob di Teyana Taylor al nuovo chin bob di Beyoncé, il caschetto piace e conquista (ancora)

