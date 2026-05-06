Como-Napoli 0-0 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nella partita tra Como e Napoli, terminata con un risultato di 0-0, sono state registrate diverse azioni salienti, tra cui conclusioni pericolose provenienti dall’interno dell’area di rigore e dal limite di essa. La gara si è disputata nella trentacinquesima giornata di Serie A, con un'analisi tecnica che comprende anche le precedenti prestazioni delle squadre, evidenziando un confronto tra le occasioni create e le occasioni fallite. Sono stati inoltre analizzati i dati relativi alle azioni più significative della partita.

Rivisitiamo tecnicamente Como-Napoli, 0-0, Serie A, Trentacinquesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’ Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 5-3; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 3-1; Secondo Tempo, 2-2. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0). 7?, Douvikas. 17?, McTominay. 22?, Baturina. 30? Diao. Primo Tempo: quasi solo Como. Il Napoli concede. Secondo Tempo (0-0) , 59?, Diao. 63?, Baturina. 79?, McTominay. 83?, Politano. Nel Secondo Tempo il Como cala alla distanza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Como-Napoli 0-0: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Notizie correlate Atalanta-Napoli 2-1: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Atalanta-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Napoli-Roma 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Napoli-Roma, 2-2, Serie A, Venticinquesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le pagelle di Como-Napoli 0-0: Rrahmani fa la cosa più preziosa della partita, Nico Paz con la solita qualità; Serie A, Como-Napoli 0-0: Douvikas e Diao sprecano, palo di Politano; Como-Napoli 0-0, pagelle e tabellino: Rrahmani mura Douvikas, Diao spreca, Politano colpisce il palo, De Bruyne spento, Hojlund mai pericoloso; Como - Napoli (0-0) Serie A 2025. Como e Napoli fermi su 0-0, all' Inter basterà un pari per lo scudettoI lariani ci provano - soprattutto nel primo tempo - ma non ne approfittano e così si portano a -2 dal quarto posto con una partita in più rispetto alla Juventus. Poche emozioni, stesso risultato del ... ansa.it Como-Napoli, 0-0 risultato della partita di Serie A: tante emozioni, zero gol. Gli highlights.La diretta live di Como-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Como-Napoli 0-0| Gli azzurri non passano al Sinigaglia, obiettivo Champions rimandato Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #comonapoli #napolita #napoli #forzanapolis - facebook.com facebook FOTO SHOW NM - Como-Napoli, focus alla conferenza post gara di #Fabregas x.com