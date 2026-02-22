Rapinese il Lider Maximo di Como tra situazionismo polemiche e dossier stadio

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, si distingue per le sue dichiarazioni spesso provocatorie e per le frequentazioni con alcuni esponenti della scena politica locale. La sua attitudine ha acceso polemiche e alimentato discussioni pubbliche, soprattutto dopo aver commentato con tono ironico alcune questioni sulla gestione dello stadio cittadino. La sua presenza tra le strade di Como diventa un elemento di attrazione e di critica, spostando l’attenzione sulle sue scelte quotidiane. La città osserva con attenzione le sue prossime mosse.

Qui si va oltre il dramma politico. Con la figura di Alessandro Rapinese, sindaco di Como, si entra ufficialmente nella stand up comedy. Con lui che piomba in scena, comincia e finisce quando gli pare, massacra tutti gli schemi possibili e, come direbbero quelli del mestiere, «rompe la quarta parete». Ma magari anche le successive, dovesse capitare. Un sindaco situazionista, un po' «Lider Maximo» e un po' «pezza da piedi». Ha uno stile tutto suo, irripetibile. Puro situazionismo, declinato in una modalità che trasforma il primo cittadino in un primattore. Stile proto-grillino, come è stato detto da qualcuno.