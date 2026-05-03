Dopo la partita della 35ª giornata di Serie A, il giocatore ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato delle sue sensazioni e delle emozioni provate durante la partita. Ha commentato il momento della squadra, sottolineando quanto sia stato speciale segnare in uno stadio che definisce molto bello. Ha anche espresso la sua frustrazione e rabbia per la retrocessione della squadra, senza entrare in dettagli o motivazioni specifiche.

di Marco Baridon Conferenza stampa Bowie post Juve Verona: le sue dichiarazioni dopo il match della 35ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Kieron Bowie ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. MERITI DI BRADARIC – «Gli chiedo spesso di crossare, oggi per fortuna è andata bene, ho tirato di prima ed è andata bene». SEGNARE UN GOL CONTRO UNA SQUADRA FORTE COME LA JUVE – «In Scozia non ho mai segnato contro Celtic o Rangers, ma agli Hearts. Segnare in uno stadio così bello è stata una grandissima emozione per me». VUOLE RIMANERE AL VERONA – «Non cambio idea, ho 4 anni di contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Bowie post Juve Verona: «Segnare in uno stadio così bello è stata una grandissima emozione per me. Frustrati e arrabbiati per questa retrocessione»

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