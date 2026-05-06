A Tolentino si sono svolti i funerali di Mara Cotogno, una donna di 49 anni deceduta recentemente. La cerimonia ha attirato molte persone che l’hanno ricordata con affetto. In passato, aveva lavorato come ausiliaria del traffico e successivamente come promoter per sigarette elettroniche e altri prodotti nei supermercati e nelle farmacie. La comunità si è stretta intorno ai familiari durante il momento di addio.

Tolentino in lacrime per la 49enne Mara Cotogno (nella foto). In passato era stata ausiliaria del traffico, poi aveva lavorato come promoter per sigarette elettroniche e altri prodotti nei supermercati e nelle farmacie. E infine come segretaria in diverse scuole del territorio, da ultimo a Tolentino e San Severino. Aveva fatto tanti lavori, era sempre attiva, gentile e sorridente. Amava la vita. Si è spenta lunedì al Gemelli di Roma, dove era ricoverata per effettuare alcune cure. Affetta da una grave malattia purtroppo, negli ultimi giorni, le sue condizioni sono precipitate improvvisamente. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza per lei e la sua famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commosso addio a Mara Cotogno: "Adesso continua a ballare"

Notizie correlate

Mara Venier dice addio a Domenica In, adesso sembra ufficiale: terremoto in Rai, che succede adesso?Dopo anni passati al timone di uno dei programmi più longevi e identitari della televisione italiana, qualcosa sembra davvero cambiare.

Peppe Iodice commosso da Mara Venier: "Napoli è fondamentale. Non esiste un'altra città così"Dopo la vicenda Mammuccari, Peppe Iodice è tornato a Domenica In per parlare del suo film che sta sbancando al botteghino.