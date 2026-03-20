Mara Venier ha annunciato ufficialmente il suo addio a Domenica In, segnando un momento di grande cambiamento per la Rai. Dopo anni di conduzione, la conduttrice lascia il programma, che rimane uno dei più seguiti della televisione italiana. La notizia ha generato un grande fermento all’interno dell’emittente, mentre i vertici si preparano a gestire questa transizione.

Dopo anni passati al timone di uno dei programmi più longevi e identitari della televisione italiana, qualcosa sembra davvero cambiare. Le parole di Mara Venier sul futuro di Domenica In hanno riacceso un dibattito che ciclicamente torna, ma che questa volta appare più concreto che mai. Tra dichiarazioni prudenti e segnali indiretti, prende forma uno scenario che potrebbe segnare una svolta significativa per il contenitore domenicale di Rai1, con inevitabili ripercussioni sull’intero equilibrio del palinsesto. La scelta stavolta sembra certa: Mara Venier dice addio a Domenica In. Intervenuta nel format web Non è la Tv di Fanpage.it, la conduttrice ha lasciato intendere che il suo percorso alla guida del programma potrebbe davvero essere arrivato al capolinea. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Mara Venier dice addio a Domenica In, adesso sembra ufficiale: terremoto in Rai, che succede adesso?

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