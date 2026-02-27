Accessibilità parcheggi incentivi eventi sicurezza | Costantini illustra le priorità per il rilancio del commercio VIDEO

Un rappresentante locale ha presentato le principali iniziative per rilanciare il commercio cittadino, evidenziando l’importanza di migliorare l’accessibilità del centro con più parcheggi a tariffe contenute. Sono previste inoltre misure di sostegno agli esercenti, eventi dedicati alla promozione del commercio e interventi significativi sulla sicurezza e la qualità urbana. Questi sono i punti principali indicati per favorire la ripresa economica.

"Maggiore accessibilità del centro garantendo più parcheggi a tariffe minori, sostegno agli esercenti, eventi mirati alla valorizzazione del commercio e un intervento massiccio sulla sicurezza e qualità urbana". Così il candidato sindaco per il centrosinistra, Carlo Costantini, sintetizza le sue.