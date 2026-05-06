Commercialisti di Bergamo | 1756 iscritti e 108 eventi formativi nel 2025

A Bergamo, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili conta 1.756 iscritti. Nel corso del 2025 sono stati organizzati complessivamente 108 eventi formativi. Questi numeri riflettono l’attività professionale e formativa svolta dall’ordine nel territorio durante l’anno.

Bergamo. Sono 1.756 gli iscritti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Bergamo e 108 gli eventi formativi organizzati nel corso dell’anno. Ecco i dati, aggiornati al 31 dicembre 2025, illustrati nel corso dell’assemblea annuale dell’Ordine – tenutasi lo scorso giovedì 30 aprile, al Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni di Bergamo –, momento istituzionale di confronto con i professionisti e di analisi delle principali dinamiche che interessano la professione. Alla data del 27 marzo 2026 gli iscritti risultano pari a 1.766, di cui 1.736 nell’elenco ordinario e 20 nell’elenco speciale, oltre a 65 Società tra Professionisti (STP).🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cassa Commercialisti, formazione e prestiti: stanziati 1,5 milioni di euro per gli iscrittiLa Cassa Dottori Commercialisti ha stanziato 1,5 milioni di euro per l’erogazione di contributi assistenziali diretti a supportare la formazione... Leggi anche: Eventi meteo estremi a Bergamo, il bilancio del 2025