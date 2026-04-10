Nel corso del 2025, Bergamo ha affrontato una serie di eventi meteorologici estremi, con ondate di calore intense, piogge abbondanti e temporali improvvisi. I dati di fine anno mostrano che le precipitazioni sono state superiori alla media, mentre le temperature hanno raggiunto valori elevati in diverse occasioni. Questi fenomeni si sono verificati con una frequenza crescente rispetto agli anni precedenti, influenzando la vita quotidiana nella città.

Dodici mesi segnati da dinamiche sempre più accentuate. Tra ondate di calore, piogge record e temporali violenti. Il quadro generale conferma una trasformazione in atto che modifica ritmi stagionali, risorse idriche e qualità della vita. Piogge record, temporali violenti, ondate di calore afoso. Il 2025 è stato per la provincia di Bergamo un anno meteorologicamente complesso, in linea con la situazione del resto della Penisola, in cui è stato il secondo anno con più eventi meteo, e della Lombardia, prima regione in Italia per impatti da eventi meteo estremi. «Un anno che ancora una volta mostra come anche la nostra provincia non è esclusa... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Allarme epatite A in Campania, le ombre del “piatto proibito” e degli eventi meteo estremi: “Situazione complessa, fari su abusivismo”L’aumento esponenziale delle diagnosi, i controlli, i dati, gli appelli e i vademecum che continuano a circolare.

In 15 anni sono stati 794 gli eventi meteo estremi nelle regioni Adriatiche e del sud: 42 quelli registrati in AbruzzoDopo l'ondata di maltempo che ha devastato in particolare Abruzzo, Molise e Puglia, Legambiente diffondi i dati dell'Osservatorio Città Clima sugli...

Si parla di: Eventi meteo estremi a Bergamo, il bilancio del 2025; Questa Alta Pressione favorirà altri guai. Il gelo siberiano non è sparito.

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