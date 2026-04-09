Cassa Commercialisti formazione e prestiti | stanziati 1,5 milioni di euro per gli iscritti

La Cassa dei Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro destinati agli iscritti. La somma è destinata a contributi assistenziali che coprono spese legate alla formazione professionale e a facilitare i pagamenti di finanziamenti o mutui sottoscritti dagli iscritti stessi. La misura mira a sostenere gli iscritti attraverso interventi finanziari diretti in diversi ambiti.

La Cassa Dottori Commercialisti ha stanziato 1,5 milioni di euro per l’erogazione di contributi assistenziali diretti a supportare la formazione professionale e ad agevolare gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento o un mutuo. L’Ente continua a sostenere gli iscritti attraverso misure che permettano di recuperare gli effetti dell’inflazione sulla reale capacità economica delle famiglie degli associati, ma anche con iniziative per la formazione continua che favoriscono la crescita professionale e l’acquisizione di nuove competenze. “Sono due le direttrici di queste iniziative a favore degli iscritti: il futuro.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mutui con Cassa depositi e prestiti, "liberati" 4 milioni di euro da opere fermeRicognizione dei mutui portata a termine, con 4 milioni di euro “improduttivi” recuperati per altre opere.

A Palazzo Alvaro la formazione di Cassa depositi e prestiti rivolta ai Comuni regginiIl sindaco facente funzioni Versace è intervenuto alla presentazione dell’evento.

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Cassa di previdenza Dottori Commercialisti - contributi in F24 shorturl.at/A8PgG x.com

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E pubblicata il 1° aprile 2026, ha introdotto un’importante novità per la gestione previdenziale dei professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPAD - facebook.com facebook