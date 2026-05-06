Commedia brillante e introspezione | la felicità approda al Bobbio

“La Felicità” va in scena al teatro Bobbio dal 7 al 10 maggio, una produzione de La Contrada sull’opera porta la firma di Éric Assous, acclamato drammaturgo e sceneggiatore francese, noto per la capacità di intrecciare commedia brillante e introspezione psicologica.Sotto la regia di Marcela Serli.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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