Al The Square lo spettacolo Gratta e vinci commedia brillante e poetica

Nato all’interno di Crisi, laboratorio del Teatro Valle Occupato condotto da Fausto Paravidino, lo spettacolo porta in scena la vivace avventura di una banda di falsari. Il sedicente capo, Sig. Croc, ha un’epifania: vendere sogni è un affare dal valore infinito. Da qui prende forma il piano di produrre e smerciare “Gratta e Vinci”. Ma qualcosa va storto: il suo assistente, Signor Piddu, e la Signorina Brenneshtull si metteranno di traverso, dando vita a un susseguirsi di situazioni comiche e paradossali. In scena Sara Bosi, Lorenzo Carcasci e lo stesso Francesco Ferrieri. Assistente alla regia è Filippo Cigni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci e il figlio lo denuncia: “Non vuole darmi neanche un centesimo”Un uomo di 68 anni di Volpago del Montello ha vinto quasi 1,8 milioni di euro con un Gratta e Vinci.

