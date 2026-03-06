Ubaldo Pantani torna al teatro e presenta a Cascina la sua ' Inimitabile' commedia tra satira e introspezione

Ubaldo Pantani torna a teatro con la commedia ‘Inimitabile’ a Cascina. Dopo anni trascorsi in televisione, dove ha realizzato imitazioni molto apprezzate, l’artista presenta uno spettacolo che combina satira e introspezione. La pièce si focalizza su personaggi e volti della vita di tutti i giorni, offrendo un’analisi ironica della realtà contemporanea.

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con 'Inimitabile', un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, arriverà il 21 marzo 2026 (ore 21) a La Città del teatro di Cascina. Uno spettacolo che racconta la realtà attraverso le sue maschere, quelle che tutti indossiamo, spesso senza nemmeno accorgercene. Quante volte diciamo che qualcuno ci sembra "fuori dal comune"? Lo ripetiamo tra amici, lo raccontiamo a casa, lo condividiamo al lavoro.

