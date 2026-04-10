Recentemente si è parlato della stabilità dei principali aeroporti italiani, tra cui quelli di Roma, Milano e Napoli, che al momento non registrano criticità nel traffico aereo. Tuttavia, si osserva che gli scali di minore dimensione potrebbero essere più vulnerabili a eventuali variazioni di volumi o di gestione. La situazione attuale riguarda solo le strutture maggiori, mentre i piccoli aeroporti sembrano essere meno influenzati da eventuali criticità.

I grandi aeroporti italiani, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, ma anche Napoli-Capodichino, Roma-Ciampino e Milano-Linate, al momento non hanno alcun problema di carenza di carburante. E, almeno per ora, tranne per alcuni voli in Asia e in Medio Oriente, con alcune compagnie orientali e Lufthansa che hanno già annunciato riduzioni, non si prevede alcun taglio ai voli nazionali e internazionali da maggio ad agosto. Nemmeno per il costo del jet fuel, che è più che raddoppiato in Europa dall’inizio della guerra UsaIsraele-Iran. L’approvvigionamento è costante e non desta ancora particolare allarme la lettera scritta da... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Voli, salvi Napoli e i grandi scali: a rischio i piccoli aeroporti

Voli cancellati e restrizioni negli aeroporti italiani: gli scali coinvoltiLa tensione sui mercati energetici torna a farsi sentire e questa volta coinvolge direttamente anche il traffico aereo italiano.

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