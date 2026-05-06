Comicon Napoli 2026 ingegnere salernitano vince l' Italian Game Jam

Si è conclusa ieri l’VIII edizione dell’evento dedicato al game design al Comicon Napoli 2026, una competizione che invita aspiranti autori a sviluppare giochi di società. Durante la manifestazione, un ingegnere proveniente dalla provincia di Salerno ha vinto la gara dell’Italian Game Jam, una delle sfide principali dell’evento. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi creatori, che si sono sfidati per diverse categorie legate al mondo dei giochi.

Si è conclusa ieri l'VIII edizione dell’?????????????? al Comicon Napoli 2026, la grande sfida dedicata al game design che ogni anno permette a tanti aspiranti autori di trasformare la propria creatività in veri e propri giochi di società. I partecipanti hanno presentato i loro prototipi e li.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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