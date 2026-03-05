Phaser Game Jam 2026 | 26 squadre sfidano i limiti del game design

La quinta edizione della Phaser Game Jam 2026 si terrà nel prossimo fine settimana presso il Campus di Baronissi dell’Università di Salerno. Ventisei squadre parteciperanno all’evento, che si svolgerà nel PalaUnisa A. Durante la manifestazione, i partecipanti si sfideranno in una competizione dedicata al design di videogiochi, mettendo alla prova le proprie capacità creative e tecniche.

La quinta edizione della Phaser Game Jam 2026 prenderà il via il prossimo weekend presso il Campus di Baronissi dell'Università di Salerno, trasformando il PalaUnisa A in un crocevia creativo dove ventisei squadre sfideranno i limiti del game design. Questa iniziativa, promossa dall'Istituto Margherita Hack e dall'associazione HackFarm, non è solo una competizione tecnica ma un motore di sviluppo per il tessuto economico locale, con il sostegno attivo delle istituzioni come la Banca Montepruno e il Comune.

Phaser Game Jam 2026: presentata la quinta edizione della sfida tra giovani sviluppatoriIl 13 e 14 marzo al Campus di Baronissi dell’Università di Salerno la maratona creativa dedicata allo sviluppo di videogiochi.

