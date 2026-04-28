Aspiranti autori di giochi da tavolo cercasi | al Comicon Napoli chi vince la game jam pubblica con giochi uniti

Al Comicon di Napoli si è svolta una game jam rivolta a aspiranti autori di giochi da tavolo. Durante l’evento, un partecipante ha esposto il suo prototipo, che è stato testato e migliorato nel corso di due giorni grazie ai commenti dei giocatori. Alla fine, l’autore ha presentato il gioco attraverso un pitch davanti al pubblico presente. La manifestazione ha visto coinvolgimento attivo e scambio di idee tra i partecipanti.

Un aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i back dei giocatori e alla fine lo presenta in un pitch. Se vince, quel gioco entra nel catalogo di Giochi Uniti. È questa la novità dell’edizione 2026.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Comicon 2026, la sfida dei game designer: in palio la pubblicazione con Giochi UnitiUn aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i feedback... Giocare rende giovani: Giochi Uniti porta il gioco da tavolo nelle residenze per anzianiLa casa editrice partenopea dona una ludoteca alla residenza per anziani Villa Serena di Giugliano in Campania. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aspiranti autori di giochi da tavolo cercasi; Al Comicon di Napoli chi vince la Game Jam pubblica con Giochi Uniti; Diablo IV: Lord of Hatred | Filmato introduttivo, collaborazione musicale con i Ko?n e molto altro in vista della resa dei conti; Sulla mia strada. La scrittura come ponte verso l’altro. Al Comicon Napoli chi vince la Game Jam pubblica con Giochi UnitiUn aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i feedback dei ... napolivillage.com Clementoni debutta al Comicon di Napoli e accelera sul kidultNapoli– Clementoni, storica azienda di Recanati leader nel settore giocattoli, fa il suo ingresso ufficiale nel calendario degli eventi pop più importanti ... cronachedellacampania.it Appuntamento imprescindibile della primavera fumettistica, COMICON Napoli 2026 – che si terrà alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 maggio – è ormai alle porte. Come ogni anno, saranno diversi i fumetti che le case editrici porteranno sugli stand della f facebook COMICON NAPOLI 30 aprile 3 maggio Asian Village - Pad.10 @EdStarComics GIOVEDi 30 APR 13:00-14:30 16:00-17:30 VENERDÌ 1 MAG 11:00-13:00 Artesettima Comics - SALA HIROBA 17:00 18:00 SABATO 2 MAG 11:00-13:00 ISSHORING 15:30 16:30 x.com