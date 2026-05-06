' Come si scrive all' Università' il quadro delle abilità linguistiche analizzato da Nicola Grandi

Venerdì 8 alle 17 si svolgerà nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara una conferenza dedicata alle competenze linguistiche richieste all’università. L’evento fa parte del ciclo ‘I colori della conoscenza 2026’ e sarà condotto da Nicola Grandi, che presenterà un quadro dettagliato delle abilità linguistiche necessarie per affrontare gli studi universitari. L’appuntamento è aperto al pubblico e gratuito.

Venerdì 8 alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terrà la conferenza che rientra nel ciclo ‘I colori della conoscenza 2026. Arti e Linguaggi’ a cura dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Dai grandi fatti di sangue ai segreti delle inchieste: il giornalista Nicola Bianchi si racconta a Salotto BluNicola Bianchi, capo redattore del "Resto del Carlino", giornalista dell'anno in Emilia-Romagna nel 2015, direttore della collana editoriale "Ade"... Conto alla rovescia per la Festa di San Nicola 2026 a Bari: a giorni il montaggio delle grandi luminarieBari si prepara alla Festa di San Nicola 2026, appuntamento clou del maggio cittadino, che richiama come da tradizione migliaia di baresi e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: View - Comune di Ferrara; Nicola Grandi (Fd’I): Bene lo smart working in Comune ma più responsabilità dalla dirigenza. Come si scrive all'Università: il quadro delle abilità linguistiche degli studenti italiani analizzato da Nicola GrandiQual è il livello delle abilità di scrittura formale degli studenti universitari italiani? A tracciare un quadro della situazione di questi anni sarà Nicola Grandi, protagonista dell'incontro in ... cronacacomune.it