Dai grandi fatti di sangue ai segreti delle inchieste | il giornalista Nicola Bianchi si racconta a Salotto Blu
Nicola Bianchi, capo redattore del "Resto del Carlino", giornalista dell'anno in Emilia-Romagna nel 2015, direttore della collana editoriale "Ade" per Minerva, ha preso parte alla trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno che andrà in onda stasera, domenica, alle 23 sul canale 99 del.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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