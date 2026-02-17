Il nome di Fano compare in un progetto che mira a collegare la costa all’entroterra, a causa dell’intenzione di creare un nuovo collegamento ferroviario tra queste aree. Insieme alla Vallefoglia, il piano prevede di trasformare il vecchio tracciato in una metropolitana di superficie, rendendo più rapido il viaggio tra i centri. L’idea include anche un anello che unisce Fano, Fossombrone, Urbino, Vallefoglia, Montecchio e Pesaro, offrendo un’alternativa moderna alle strade attuali e riducendo i tempi di spostamento. Un passo concreto verso infrastrutture più efficienti, che potrebbe cambiare il modo

Una metropolitana di superficie per la Fano-Urbino. Lo storico tracciato potrebbe diventare parte di un anello più ampio in grado di collegare velocemente Fano-Fossombrone-Urbino-Vallefoglia-Montecchio-Pesaro: una infrastruttura evoluta e innovativa, che permetterebbe di superare diversi ostacoli. Questo almeno è quanto auspica Luigi Scopelliti, il capogruppo di Fano Cambia Passo (la lista del sindaco Serfilippi), dopo che iltema è stato in qualche modo rilanciato anche dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli: "La tecnologia di oggi ci consente di superare l’ostacolo dei passaggi a livello – fa presente Scopelliti – e di evitare l’elettrificazione aerea". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un treno tra costa ed entroterra. Inedito asse tra Fano e Vallefoglia

Il progetto “AsPass – Discover Romagna by bus” prende forma con l’obiettivo di unire costa e entroterra.

La visita di Mohamed bin Zayed a Nuova Delhi segna un rafforzamento dell’asse strategico tra Emirati e India, con possibili implicazioni sul panorama sunnita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.