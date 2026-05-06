Un corpo è stato rinvenuto casualmente a distanza di mesi dalla scomparsa di una persona. La scoperta è avvenuta in una zona di Gallarate, dove un passante ha trovato il cadavere e ha aspettato due giorni prima di condividere con le forze dell'ordine una foto che lo ritraeva. La famiglia ha dichiarato che non si tratta di un gesto autoinflitto, mentre sono in corso approfondimenti medico-legali, tra cui un’autopsia con lavaggio delle ossa, per chiarire le cause della morte.

Gallarate, 6 maggio 2026 – Un corpo trovato per caso, mesi dopo la scomparsa. Un passante che aspetta due giorni prima di rendere nota la foto che gli ha scattato. E una morte che ancora non trova una causa. Il caso di Luca Salvalalio resta avvolto in un fitto mistero. Il trentasettenne di Gallarate era scomparso il 3 febbraio. Il suo corpo è stato recuperato solo il 24 aprile nei boschi del Campo dei Fiori, a Brinzio. Ma da allora invece di chiarirsi il quadro si è fatto più oscuro. L’esame. L’autopsia non è ancora conclusa. Il medico legale, affiancato dalla criminalista Rossella Cirillo incaricata dalla famiglia, ha deciso di approfondire ulteriormente: le ossa verranno lavate per consentire un esame più accurato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Come è morto Luca Salvalalio? Un’autopsia da approfondire (con il lavaggio delle ossa) e l’unica certezza dei familiari: “Non si è ucciso”

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Panoramica sull’argomento

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