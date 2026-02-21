Morto il piccolo Domenico | arresto cardiaco all' alba Disposta l' autopsia i carabinieri in ospedale | si aggrava la posizione dei medici

Domenico, un bambino di pochi anni, è morto all’alba a causa di un arresto cardiaco improvviso. I medici dell’ospedale Monaldi di Napoli sono sotto indagine per presunta negligenza, mentre la polizia ha portato i loro rapporti in commissariato. La salma sarà sottoposta a un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La famiglia aspetta risposte in un momento difficile.

Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore "bruciato" dal ghiaccio secco, è morto alle 9,20 di questa mattina: l'annuncio dell'avvocato della famiglia, immediatamente seguito da una nota dell'ospedale Monaldi. Intorno alle 5.30 di questa mattina, 21 febbraio, il bimbo era andato in arresto cardiocircolatorio. Un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute, dopo l'avvio della pianificazione condivisa delle cure concordata ieri dalla famiglia con l'azienda ospedaliera dei Colli, che prevede non ci sia accanimento terapeutico.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Morto il piccolo Domenico: l'annuncio del legale della famiglia. Arresto cardiaco all'albaAlle prime luci dell’alba, il piccolo Domenico è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

Mestre (VE), Sofia Greguoldo morta a 22 anni per arresto cardiaco dopo malore improvviso, i medici: "Forse embolia, disposta autopsia"A Mestre, Sofia Greguoldo, giovane studentessa e artista di 22 anni, è deceduta improvvisamente a causa di un malore.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.