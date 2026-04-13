Tragedia in strada uomo colto da malore fatale alla guida della propria auto

Nelle prime ore di questa mattina ad Atina, un uomo di 74 anni è deceduto mentre era alla guida della sua auto. L'uomo ha subito un malore improvviso intorno alle 6:30, che non gli ha lasciato scampo. La vettura ha continuato a muoversi per alcuni metri prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l'uomo non c’è stato nulla da fare.

Dramma nelle prime ore di questa mattina ad Atina, in provincia di Frosinone. Intorno alle 06:30, un uomo di 74 anni, residente in paese, ha perso la vita in seguito a un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava alla guida della sua auto.La dinamica dell'incidenteSecondo le.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tragedia a Napoli: uomo colto da malore fatale mentre guida, accanto alla compagna.Tragedia a Napoli: uomo colto da malore fatale mentre guida, accanto alla compagna. Colto da un malore alla guida, i soccorsi non bastano: morto 55enneNon sono bastati i tentativi dei soccorritori per salvare la vita ad un uomo colto da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto. Stradella, incidente in autostrada: muore un 48enne alla guida di un furgone, traffico in tilt