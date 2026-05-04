Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada | uomo colto da un malore morto

Un uomo di 70 anni è deceduto questa mattina in via De Sanctis a Torino dopo aver avuto un malore improvviso mentre si trovava in strada. La sua morte è avvenuta poco dopo l’episodio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha delimitato l’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Un italiano di 70 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026 in via De Sanctis a Torino, dopo essere stato colto da un improvviso malore in strada. Il dramma si è consumato davanti all'ingresso del garage Autofrancia, dove l'anziano si è accasciato al suolo.Sul posto sono.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia in strada, uomo colto da malore fatale alla guida della propria auto Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Da Napoli a Torino per mettere a segno colpi con la truffa del falso maresciallo: arrestato 39enne dopo il furto in casa di 80enni a Torino Pozzo Strada; Incendio a Venaria Reale: a fuoco tettoie in legno e minacciate le case, che vengono evacuate. Nube di fumo. Tragedia in strada a Torino Pozzo Strada: uomo colto da un malore, mortoUn italiano di 70 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio 2026 in via De Sanctis a Torino, dopo essere stato colto da un improvviso malore in strada. Il dramma si è consumato davanti all ... torinotoday.it Rider trovato morto in strada a Torino, diverse ipotesi al vaglioLa polizia municipale indaga per chiarire la dinamica. Tra le ipotesi, quella che l'uomo di origini egiziane abbia perso il controllo della bici elettrica, mentre sembrerebbe esclusa la possibilità di ... rainews.it Buongiorno, sto cercando un alloggio per questa notte e domani (1 persona) zona Pozzo strada, Borgo San Paolo o Cenisia a Torino, mi potere scrivere al 3273692151 grazie! - facebook.com facebook