Un progetto prevede la creazione di un bosco diffuso con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. L’iniziativa si basa sulla piantumazione di alberi in diverse aree per contribuire alla cattura dell’anidride carbonica. La cura dell’ambiente viene sottolineata come un gesto quotidiano per promuovere salute e benessere. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in pratiche di rispetto e tutela del territorio.

Per vivere in modo sano, all’insegna della salute e del benessere, è importante che ognuno di noi si prenda cura dell’ambiente, rispettandolo e compiendo dei piccoli gesti quotidiani che migliorino la qualità della vita. Nella nostra scuola prestiamo molta attenzione alla cura dell’ambiente e compiamo piccole azioni che permettono di migliorare la salute. Da cinque anni, infatti, ci stiamo impegnando - attraverso un interessante progetto a cui aderiscono molte scuole - a piantare alberi nei nostri spazi verdi per ridurre la presenza di CO2 nell’aria. Nel nostro giardino è possibile ammirare alcune piante della macchia mediterranea che vanno a formare un piccolo "bosco diffuso", insieme ad altre migliaia di piante messe a dimora in tante altre scuole d’Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Coltiviamo un bosco diffuso per catturare l’aria"

Notizie correlate

America’s Cup, i commissari di Bagnoli: “Scorie di amianto al Parco dello Sport, ma mai diffuso nell’aria”I lavori dell'America's Cup a Bagnoli al centro della commissione Ambiente del Comune.

Rifiorisce il Bosco del Fontanone. Task force contro la tromba d’ariaRigenerazione conclusa, al Bosco del Fontanone sono stati piantati 400 alberi, al lavoro sul parco più amato di Cernusco la task-force che ha...

Tutti gli aggiornamenti

Coltiviamo un bosco diffuso per catturare l’ariaPer vivere in modo sano, all’insegna della salute e del benessere, è importante che ognuno di noi si prenda cura dell’ambiente, rispettandolo e compiendo dei piccoli gesti quotidiani che migliorino la ... lanazione.it

Rocca di Papa, nasce il Museo diffuso del bosco: arte contemporanea e natura protagoniste fino al 25 ottobreA Rocca di Papa prende ufficialmente il via il Museo diffuso del bosco, un’iniziativa che coniuga arte contemporanea, valorizzazione ambientale e turismo sostenibile nel cuore dei Castelli Romani. I ... adnkronos.com