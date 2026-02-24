America's Cup i commissari di Bagnoli | Scorie di amianto al Parco dello Sport ma mai diffuso nell'aria

I commissari di Bagnoli hanno confermato che le scorie di amianto trovate al Parco dello Sport derivano da vecchi materiali abbandonati, ma garantiscono che non sono state diffuse nell’aria. Durante le ispezioni, sono stati rimossi i residui e sono stati presi provvedimenti per evitare rischi futuri. La presenza di questi materiali è stata riscontrata durante i lavori legati all'America’s Cup, senza che si siano verificati danni alla salute pubblica. I lavori continuano senza ulteriori interruzioni.

I lavori dell'America's Cup a Bagnoli al centro della commissione Ambiente del Comune. I commissari: "Criticità superate. Cantiere finito entro giugno. Ci sarà la Via". Il subcommissario Falconio: "No al procurato allarme". 🔗 Leggi su Fanpage.it Bagnoli, sopralluogo della Procura al cantiere dell'America's Cup. Il sindaco: "Pronti a collaborare"La Procura di Napoli ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Bagnoli dedicato all'America's Cup, per verificare lo stato dei lavori e le eventuali criticità. "Nella colmata mettiamoci Manfredi", a Bagnoli scritta contro il sindaco durante corteo contro l'America's CupOggi a Bagnoli si è svolto un corteo di protesta contro i lavori per l'America's Cup. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Coppa America, il nuovo assalto a Bagnoli; Bagnoli: la Procura apre indagine sui lavori per America's Cup dopo le proteste; Marzio Perrelli nuovo Ceo dell'America's Cup. Come cambierà la vela con il modello Formula 1, Ferrari guarda; America's Cup in Corte Suprema, per ora solo una provocazione. Bagnoli ci riprova, un futuro tra scienza e America's Cup per dimenticare i piromaniIl quartiere napoletano guarda con fiducia al grande evento sportivo del 2027 (ma non solo) per rilanciare l'area semidistrutta dagli incendi dolosi del 2013 ... corriere.it America's Cup: fuoco di paglia o tempesta all'orizzonte?America's Cup sotto accusa: parte a New York la causa legale di John Sweeney contro ACP, America's Cup Partnership ... sailbiz.it