Rifiorisce il Bosco del Fontanone Task force contro la tromba d’aria

Il Bosco del Fontanone torna a fiorire dopo la tromba d’aria che ha causato danni nel 2023. La riparazione ha coinvolto la piantumazione di 400 alberi, mentre una task force lavora per ripristinare le aree danneggiate. Questo intervento mira a ridare vitalità al parco più amato di Cernusco. Le operazioni proseguono per completare il recupero e garantire un ambiente più resistente. La ripresa continua senza sosta.

Rigenerazione conclusa, al Bosco del Fontanone sono stati piantati 400 alberi, al lavoro sul parco più amato di Cernusco la task-force che ha rimediato ai guasti della tromba d’aria del 2023, l’intervento si è inserito nel ripristino dei luoghi dopo la calamità. "Un’occasione virtuosa nata da una crisi", spiega il Comune. Nella grande famiglia verde del polmone tanti nuovi esemplari, ma sono rimaste anche piante deperite "per permettere agli insetti di colonizzarle e agli uccelli di mettere su casa, la parola d’ordine è biodiversità ". L’intervento era entrato nel vivo lo scorso autunno, un investimento da 100mila euro per la riserva che sarà copiata per crearne altri tre in città in altre zone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

