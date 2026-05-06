Colpo nella notte devastato maxi store cinese Ingresso sventrato con mezzi pesanti

Nella notte, un maxi store cinese sulla strada statale Appia è stato oggetto di un furto con modalità violente. I ladri hanno utilizzato mezzi pesanti per sventrare l’ingresso del negozio, situato tra San Tammaro e Capua. L’episodio si aggiunge a una serie di atti criminali che si verificano lungo questa arteria stradale, causando danni e allarmando la zona.

Nuovo episodio di criminalità lungo la strada statale Appia, dove nella notte un maxi store cinese, Weng Shopping, è stato preso di mira da una banda di ladri che ha agito con modalità particolarmente violente nel tratto compreso tra San Tammaro e Capua.Secondo una prima ricostruzione, i.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Esplosione nella notte e bancomat sventrato: colpo da film in banca alle porte di MilanoUn'esplosione violentissima nel cuore della notte, poi il motore dell'auto che fugge, il silenzio, e l'arrivo dell sirene.

Maxi ponte di primavera, occhi puntati sulla viabilità: previsioni del traffico, stop ai mezzi pesantiSi avvicina il maxi ponte di primavera - tra il 25 aprile e il 1 maggio - e gli occhi sono puntati sulla viabilità anche a Genova e in Liguria,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Legnano, colpo in tabaccheria nella notte: i ladri scavalcano il cancello e ‘sciolgono’ la vetrata con la fiamma; Colpo nella notte alla sala slot della stazione di servizio sulla Varante 7 bis nel territorio di Manocalzati; Assalto al bancomat con l’esplosivo: sportello sventrato e soldi portati via; Monte Faeta devastato da un maxi incendio: oltre 3500 persone evacuate e fiamme fuori controllo.

Legnano, colpo in tabaccheria nella notte: i ladri scavalcano il cancello e ‘sciolgono’ la vetrata con la fiammaNel mirino, tra il 3 e 4 maggio, il negozio di via Padre Secchi. Rubate sigarette, profumi, bevande, snack per circa 10mila euro. La scena è stata immortalata dalle telecamere ... ilgiorno.it

Colpo nella notte al punto scommesse: fuga folle tra i centri del Salento, bloccati dopo lo schianto contro un palo VIDEOInseguimento da Novoli a Copertino, i carabinieri recuperano l’intera refurtiva: arrestati due giovani, decisivo il coordinamento del 112 di Lecce Colpo sventato nella notte nel Salento grazie a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Russia, Vladimir Putin teme un colpo di Stato: presidente blindato, misure di sicurezza ai massimi livelli Il documento citato dalla CNN sostiene che Putin e il suo entourage temano la diffusione di informazioni riservate e la possibilità di un complotto interno - facebook.com facebook

In Romania cade il governo, è crisi politica. A dare un colpo all’Ue è Simion, l’alleato di Meloni x.com