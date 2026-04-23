Maxi ponte di primavera occhi puntati sulla viabilità | previsioni del traffico stop ai mezzi pesanti

Tra il 25 aprile e il 1 maggio si avvicina il maxi ponte di primavera, un periodo in cui si prevedono maggiori affluenze sulle strade. Le autorità monitorano attentamente la situazione del traffico, con particolare attenzione alla viabilità nelle zone di riviera e alle direttrici principali. È in programma anche il divieto di transito per i mezzi pesanti, al fine di agevolare gli spostamenti e ridurre gli ingorghi.

Si avvicina il maxi ponte di primavera - tra il 25 aprile e il 1 maggio - e gli occhi sono puntati sulla viabilità anche a Genova e in Liguria, specialmente verso le località di riviera mete di villeggiatura. Per favorire gli spostamenti, sulle strade e autostrade Anas la circolazione dei mezzi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Tre mezzi pesanti si scontrano sulla Sp19 nel Bresciano: viabilità in tilt e traffico bloccatoL'incidente si è verificato sulla Sp19, da Concesio verso Ospitaletto, nel Bresciano, a causa di un violento scontro fra tre mezzi pesanti... Ponte da Verrazzano, ultime ipotesi: Sirio a corse alternate o stop ai mezzi pesanti per alleggerire il caricoFirenze, 29 marzo 2026 – Il ponte da Verrazzano potrebbe diventare definitivamente off limits per i mezzi pesanti. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Ponte del Primo Maggio: le mete perfette per una mini vacanza; Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa; Roma, feste e ponti: la guerra non fa paura, un altro boom di turisti nella Capitale. Traffico per il maxi ponte di primavera, 95milioni di veicoli fino a domenica 3 maggio: picchi del +10% al Centro e al SudSulla rete Anas, società del Gruppo Fs, per il maxi ponte di Primavera, in occasione della Festa della Liberazione e del 1° maggio, sono previsti circa 95 milioni di veicoli ... ilmattino.it Maxi ponte di Primavera, 95 milioni di veicoli sulla rete AnasMaxi ponte di Primavera: Anas prevede 95 milioni di veicoli fino al 3 maggio. Traffico intenso, 2.500 operatori in servizio e stop ai mezzi pesanti Il maxi ponte di Primavera porta numeri da record ... lopinionista.it Avviate le attività di cantiere per valorizzare l’area archeologica di Ponte del Rio a Brunella. L’obiettivo è quello della realizzazione di un percorso di visita al di sopra della quota scavi - facebook.com facebook La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati in visita a #Kobe e #Osaka: dal ponte di Akashi al termovalorizzatore , focus su infrastrutture e sostenibilità. Un esempio concreto di diplomazia parlamentare tra Italia e Giap x.com