Colpo milionario in Italia presa la banda | tra i ladri anche l’attore italiano

Una banda di ladri è stata smantellata dopo un colpo da un milione di euro in Italia, coinvolgendo anche un attore italiano tra i sospettati. La gang aveva pianificato il furto con attenzione, dedicando tempo e risorse alla preparazione dell’azione. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e arresti, recuperando parte della refurtiva. Tra gli indagati figurano anche alcune persone note nel mondo dello spettacolo.

Si era preparato per quel momento con la stessa dedizione con cui si affronta la prima serata di uno spettacolo teatrale prestigioso. Il copione non prevedeva battute poetiche ma ordini secchi, e il palcoscenico non era fatto di assi di legno, bensì del pavimento lucido di un esercizio commerciale di alto livello. Quando l’azione è giunta al culmine, l’uomo dalla barba bianca ha messo in scena il suo pezzo forte, un gesto di un’assurdità quasi commovente se non fosse stato dettato dal terrore: ha costretto la sua vittima a un saluto cordiale, una stretta di mano vigorosa davanti ai passanti ignari, trasformando un sequestro lampo in un’apparentemente innocua conversazione tra vecchi amici.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Colpo milionario in Italia, presa la banda: tra i ladri anche l’attore italiano Notizie correlate Colpo da un milione ai Parioli, nella banda anche un attore: costringeva le vittime a stringergli la manoTra i membri della banda di rapinatori che ha messo a segno un colpo da un milione di euro ai Parioli nel marzo 2024, anche un attore del progetto... Leggi anche: Presa la banda dei supermarket. Inseguiti dopo il colpo fallito, 5 arresti in una palazzina Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Colpo nella villa superlusso: bottino da due milioni di euro – Cosa sappiamo; Rapina in villa a Forte dei Marmi, proprietari minacciati con una pistola; Tgcom24: Versilia, è già incubo furti Video; Il colpo da 300mila euro fallisce per una gomma bucata. San Donato, assalto notturno alla logistica: va a segno colpo milionario in una azienda di pelletteriaPer coprirsi la fuga i malviventi hanno lasciato furgoni di traverso sulle carreggiate e buttato chiodi sull’asfalto. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento ... 7giorni.info SuperEnalotto in Sicilia: sfiorato il 6 ad AgrigentoColpo al SuperEnalotto in Sicilia: a Campobello di Licata vinto un 5 da oltre 24mila euro. Il jackpot mondiale vola a 152,6 milioni ... quotidianodiragusa.it MAXI-SEQUESTRO Duro colpo al contrabbando di sigarette: la Finanza di Roma ha stroncato un traffico milionario a Setteville. Giro d'affari milionario TUTTI I PARTICOLARI L'articolo al link nel primo commento #roma #contrabbando #sigarette #gu - facebook.com facebook Rapina in villa a Forte dei Marmi, proprietari minacciati con una pistola. Nei giorni scorsi un altro colpo milionario in una residenza della zona #ANSA x.com