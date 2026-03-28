Cinque persone sono state arrestate in un appartamento sulla costa ferrarese dopo aver tentato un furto nei supermercati. La banda, specializzata in furti nei punti vendita, era stata inseguita dalle forze dell’ordine dopo un colpo fallito. Le autorità hanno condotto l’operazione che ha portato al fermo dei sospetti, ritenuti responsabili di aver agito in diverse zone del nord Italia.

Ferrara, 28 marzo 2026 – Erano specializzati in furti nei supermercati. Dalla loro base operativa, un appartamento sulla costa ferrarese, facevano partire raid in vari punti del nord Italia. A porre un freno alle scorribande del gruppo – composto da cinque soggetti dell’Est Europa – sono stati, l’altra notte, gli agenti della squadra mobile di Padova. I poliziotti, con il supporto tecnico dei colleghi ferraresi, hanno seguito i banditi dopo l’ultimo colpo fallito per un soffio a Rovigo, catturandoli una volta rientrati al ‘quartier generale’ al termine di un rocambolesco tentativo di fuga su un’impalcatura da cantiere. In manette sono finiti cinque uomini tra i 26 e i 45 anni di nazionalità kosovara, tre dei quali arrivati da non molto in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presa la banda dei supermarket. Inseguiti dopo il colpo fallito, 5 arresti in una palazzina

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