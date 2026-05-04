Garlasco l' ultimo colpo di scena Oltre a Sempio i pm sentiranno anche Marco Poggi e le sorelle Cappa

A Garlasco, nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, oltre a Andrea Sempio, i pubblici ministeri hanno deciso di ascoltare anche Marco Poggi e le sorelle Stefania e Paola Cappa. Le due sorelle saranno ascoltate come persone informate sui fatti, mentre Marco Poggi è coinvolto nel procedimento. La decisione arriva dopo un nuovo sviluppo nel caso, che vede ancora Sempio come principale indagato.

Le sorelle Stefania e Paola Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo si legge sui social del Tg1, il primo canale di informazione italiana. Le due cugine sono state convocate come testimoni, così come il fratello della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Articolo in aggiornamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, l'ultimo colpo di scena. Oltre a Sempio, i pm sentiranno anche Marco Poggi e le sorelle Cappa Garlasco, le foto inedite di Sempio recuperate dopo 18 anni da un hard disk che sembrava compromesso Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, ultimo colpo di scena: Sempio convocato in Procura Garlasco, nuovo colpo di scena: per la procura Andrea Sempio “ha ucciso Chiara Poggi da solo”Uno scenario completamente diverso, una scena del crimine ben differente da quella finora prospettata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, le (incredibili) falle della prima inchiesta: impronte distrutte e scena contaminata; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio; Delitto di Garlasco, come si è arrivati ad Andrea Sempio? Il test casalingo del Dna, lo scontrino e i movimenti sospetti di denaro: La Chiara? Mai frequentata...; Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. I pm: Ha ucciso Chiara da solo, cade il ‘concorso’. Garlasco, nuovi dubbi sui futili motivi: il ruolo nascosto di Marco Poggi nella vicendaDelitto di Garlasco, nuova svolta: ruolo di Andrea Sempio e destino di Stasi La Procura di Pavia si prepara a una possibile svolta nel delitto di Garl ... assodigitale.it Garlasco, le undici morti (molto sospette) legate all’omicidio di ChiaraUndici decessi mai del tutto chiariti, tutti legati da un filo invisibile al delitto di Garlasco. Cosa sappiamo davvero ... panorama.it